NATO Zirvesi, sosyal medyanın şaka kaynağı oldu

Ankara, NATO'nun 36. zirvesini ağırladı.

Liderler önemli açıklamalar yaptı, ortak basın toplantıları düzenlendi, çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Ancak zirvenin magazinel tarafı da dikkat çekti.

NATO'DAN BOLCA ŞAKA MALZEMESİ ÇIKTI

Hemen her olaydan şaka malzemesi üreten bir ülke olmamız, bizi mizahta da öne geçiriyor.

Sosyal medyada akıllara gelmeyecek türden şakalar üreten kullanıcılar, NATO Zirvesi'ni de atlamadı.

YUNAN BAŞBAKANI, 'SAHTE KABADAYI'YA BENZETİLDİ

Çokça şaka malzemesi çıkaran sosyal medya kullanıcıları, önce Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in yürüyüşünü, Kemal Sunal'ın 'Sahte Kabadayı' filmindeki rolüne benzetti.

AVRUPA'DAKİ SICAKLAR UNUTULMADI

Aşırı sıcaklarla boğuşan Avrupalıların 'klima' problemi ise Survivor yarışmasından bir anla 'ti'ye alındı.

ZELENSKY'NİN 'CÜZDANI' DA ŞAKA MALZEMESİ OLDU

Liderleri bir araya getiren akşam yemeğindeki özen ve şıklık vurgulanarak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin 'maddi sorunları'nı vurgulayan bir kesit paylaşıldı.

MACRON'UN GÖZLÜKLERİ UNUTULMADI

Sağlık problemleri nedeniyle gece-gündüz ya da iç-dış mekan fark etmeksizin gözlük takan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Volkan Demirel'in eski görüntüleriyle karşılaştırıldı.

BAŞIBOŞ KÖPEKLERLE 'UNUTULMAZ SABAH KOŞUSU'

Emmanuel Macron hakkında yapılan bir başka şakada ise Söğütözü'nde yaptığı koşuya ithafen; Ankara Organize Sanayi Bölgesi'ndeki başıboş köpekler vurgulanarak, "Emmanuel Macron, Ankara'daki ilk sabah koşusu için OSTİM'i tercih etti." esprisi yapıldı.

"TRUMP, NETANYAHU'YU 'GHOST'LUYOR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı F-35 açıklamasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu rahatsız etmesi, röportaj veren bir adamın çalan telefonunu fırlattığı anlara benzetilerek, "NATO dönüşü 2-3 gün Netanyahu'nun telefonlara karşı Trump:" açıklaması yazıldı.