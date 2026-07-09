Nazlı Sabancı'dan yeni hamilelik pozları! Küçük Hacı büyüyor

Kızı Arzu Alara ile kamera karşısına geçen Nazlı Sabancı, belirginleşen karnını tutarak poz verdi. Paylaşımına hamile kadın emojisi ve kalp ekleyen Sabancı'ya beğeni yağdı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Nazlı Sabancı'dan yeni kareler geldi. Beyaz uzun elbisesiyle kamera karşısına geçen Sabancı, poz verdi.

Sabancı'nın hamilelik ve kalp emojisiyle yayınladığı kareler kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken Seda Sayan ve Arzu Sabancı da emojili yorumlar yaptı.