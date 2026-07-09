İletişim Başkanlığı, FETÖ iltisaklı 6 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi

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Dezenformasyon ile mücadele tam gaz devam ediyor.

İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla sahte haberler ve propagandalar engelleniyor.

Bu kapsamda önemli bir adım daha atıldı.

FETÖ İLTİSAKLI 6 HESABA ERİŞİM ENGELİ

İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medyada milli güvenliği hedef alarak dezenformasyon üreten 6 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Söz konusu hesapların 15 Temmuz darbe girişimine yönelik algı operasyonları yaptıkları tespit edildi.