İletişim Başkanlığı, FETÖ iltisaklı 6 sosyal medya hesabına erişim engeli getirdi
İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medyada milli güvenliği hedef alarak dezenformasyon üreten 6 FETÖ'cü sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
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Dezenformasyon ile mücadele tam gaz devam ediyor.
İletişim Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla sahte haberler ve propagandalar engelleniyor.
Bu kapsamda önemli bir adım daha atıldı.
FETÖ İLTİSAKLI 6 HESABA ERİŞİM ENGELİ
İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, sosyal medyada milli güvenliği hedef alarak dezenformasyon üreten 6 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Söz konusu hesapların 15 Temmuz darbe girişimine yönelik algı operasyonları yaptıkları tespit edildi.