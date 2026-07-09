Yunan F-16’sı alevlere teslim oldu
Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağında, Araxos Hava Üssü’nden havalandıktan kısa süre sonra çıkan yangın çıktı.
Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16C Fighting Falcon savaş uçağında yangın çıktı.
F-16, Araxos Hava Üssü’nden havalandıktan kısa süre sonra yanmaya başlayınca, Zakynthos Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Yunanistan Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, bugün yerel saatle 13.45’te bir F-16 savaş uçağında, eğitim uçuşu sırasında arıza meydana geldiği aktarıldı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İnişin ardından uçağın alt bölümünde dumanların yükseldiği görülürken, havalimanında görevli itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
PİLOTUN SAĞLIK DURUMU İYİ
Olayda pilotun yara almadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre ise pilot, uçakta yangın çıkması nedeniyle zorunlu iniş kararı aldı.
OLAYIN NEDENİ İNCELENİYOR
Yunan basınında yer alan ilk bilgilere göre, olayın iniş takımında meydana gelen bir arızadan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Yetkililer, uçağın uğradığı hasarı belirlemek amacıyla teknik inceleme başlattı.
ARAXOS HAVA ÜSSÜ'NDEN KALKTI
F-16‘nın, Yunan Hava Kuvvetleri’nin 116. Muharebe Kanadı envanterinde bulunduğu ve Araxos Hava Üssü’nden havalandığı bildirildi.
UÇUŞLAR GEÇİCİ OLARAK DURDU
Acil iniş ve itfaiye müdahalesi nedeniyle Zakynthos Uluslararası Havalimanı geçici süreyle uçuş trafiğine kapatıldı.
Havalimanına planlanan ticari uçuşların ise çevredeki alternatif havalimanlarına yönlendirildiği aktarıldı.Yunan Başbakan'a F-35 sorusu: Bu konuda yorum yapmayacağım Yunan basını: İsrail, Türkiye'nin NATO'da artan etkisinden rahatsız