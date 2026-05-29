NBA play-off'larında Spurs, Thunder'ı yenerek seriyi eşitledi
NBA Batı Konferansı finalinin 6. maçında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91'lik skorla mağlup ederek seriye eşitliği getirdi.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında San Antonio Spurs, sahasında Oklahoma City Thunder'ı 118-91 yenerek seriyi 3-3'e getirdi.
Frost Bank Center'da oynanan Batı Konferansı finali 6. maçında Thunder'ı ağırlayan Spurs, Victor Wembanyama'nın 28 sayı, 10 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokluk performansıyla galibiyete ulaştı.
Ev sahibi ekipte Dylan Harper 18 ve Stephon Castle 17 sayıyla mücadele etti.
THUNDER'IN EN SKORERİ ALEXANDER OLDU
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 15, Jared McCain'in 13 ve Cason Wallace'ın 11 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
KAZANAN KNICKS'LE KARŞILAŞACAK
Dördüncü galibiyete ulaşacak taraf, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.
Serinin 7. maçı, 31 Mayıs Pazar günü TSİ 03.00'te Thunder'ın ev sahipliğinde oynanacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)