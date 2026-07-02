Ne hamamotu, ne karınca yağı! Asyalı kadınlar tüylerini bu yöntemle azaltıyor

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte kısa kollu kıyafetler ve plaj sezonu da başladı.

Bu dönemde birçok kişi, istenmeyen tüylerden kurtulmak için doğal ve ekonomik yöntemleri araştırıyor.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan tarifler arasında öne çıkan un ve hardal yağı karışımı ise son günlerde yeniden ilgi görüyor.

Geleneksel olarak uzun yıllardır kullanılan bu yöntem, tüyleri kökünden zayıflatmasıyla biliniyor.

Un ve hardal yağı karışımı:

Güney Asya'daki tariflerde birkaç yemek kaşığı un, yeterli miktarda hardal yağı ile macun kıvamına gelinceye kadar karıştırılıyor.

Hazırlanan karışım tüylerin bulunduğu bölgeye ince bir tabaka halinde sürülüyor.

Kuruduktan sonra ise tüylerin çıkış yönünün tersine doğru hafifçe ovalanarak ciltten temizleniyor.

Karışım, kururken ince tüylerin bir kısmını yüzeyden uzaklaştırabildiği için geçici bir pürüzsüzlük hissi oluşturabiliyor.

*Hassas cilt yapısına sahip kişilerin karışımı kullanmadan önce bileğin iç kısmı gibi küçük bir bölgede denemesi öneriliyor. Ayrıca açık yara, tahriş olmuş cilt veya egzamalı bölgelere uygulanmaması gerekli.