Yarın birçok ödemenin tutarı değişecek

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yarın (3 Temmuz, Cuma) saat 10.00'da haziran ayı enflasyonunu ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) paylaşacak.

Bu veriler sadece SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin değil bir çok ödemenin de güncellenmesinde aktif rol oynayacak.

Ekonomist Selçuk Gülten, yarın değişecek tüm ödemelerin neler olacağını Ensonhaber okurları için sıradı.

YARIN HANGİ ÖDEMENİN RAKAMI DEĞİŞECEK?

Selçuk Gülten, "1 Temmuz 2026 tarihi itibariyle köprü ve otoyollar yüzde 15-17 arasında zam gördü. Böyle olunca da kamuoyunun aklına başka nelerin fiyatı artacak sorusu geldi." diyerek yarın açıklanacak enflasyon oranı ile birlikte değişecek ödemeleri şöyle hatırlattı.

"Yİ-ÜFE, ÖTV ZAMMINI BELİRLENECEK"

Gülten, "Alkol, tütün, akaryakıt ürünlerine 3 Temmuz itibarıyla otomatik olarak gelecek yüzde 15'lik ÖTV zammı kamunun fiyatlama kararlarının da enflasyon üzerindeki etkilerini gösteren kritik önemde bir veri olarak dikkat çekmektedir. Akaryakıtta maktu ÖTV tutarları, her yıl ocak ve temmuz aylarında TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi oranına göre yeniden hesaplanmaktadır. Ocak ayındaki ÖTV artışında Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş ve ÖTV artışını sınırlamıştı. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın benzer bir müdahale yapması beklenmektedir." diyerek, ÖTV artışının tekrar elden geçirilme ihtimalini gündeme getirdi.

"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DEĞİŞECEK"

"Çalışma Bakanı Işıkhan'dan 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranı sonrasında en düşük emekli aylığına yönelik TBMM'de bir duyuru yapılacağını açıklamıştır. En düşük emekli aylığında kök ücret rakamı düşük olanlar için yapılması gereken yasal düzenleme hakkında bilgi verilmesi beklenmektedir."

ASGARİ ÜCRET YIL SONUNA KADAR AYNI KALACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmayları asgari ücrete ara zam yapılması konusunda bir hazırlık veya çalışma içerisinde bulunmadıkları görülmektedir. Bu durumda hedef enflasyona göre ocak ayında yüzde 27 artışla belirlenen asgari ücretin yıl sonuna kadar aynı kalacağı öngörülmektedir.

EMEKLİ VE MEMURLARIN MAAŞLARI DEĞİŞECEK

3 Temmuz tarihinde açıklanacak enflasyon verileri ile memur ve memur emeklilerinin zam oranı belli olacaktır. Ayrıca SGK ve eski adıyla Bağ-Kur emeklilerinin de zam oranı belirlenecektir.

KIDEM TAZMİNATI YENİLENECEK

Memur maaşlarında yaşanacak artışla birlikte kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımları ve çeşitli sosyal destek kalemleri de değişecektir.

65 YAŞ AYLIĞI DEĞİŞECEK

Temmuz zammının ardından memur maaş katsayısına bağlı ödemeler; 65 yaş aylığı, engelli aylıkları, evde bakım desteği ve benzeri sosyal yardımlar artacaktır.

Temmuz zammının ardından memur maaş katsayısına bağlı kıdem tazminatı tavanı da yükselmiş olacaktır.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ARTACAK

Memur maaş katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti de yine değişecek rakamlar arasında yer almaktadır.

Memur maaş katsayısına göre belirlenen burs parası olarak bilinen İOKBS ödemeleri rakamları da artacaktır.

KİRA ARTIŞ ORANI DEĞİŞECEK

Yine kira artış oranı da TÜİK tarafından açıklanacak veriyle belli olacaktır."

Emekli ve memur maaşları için 5 senaryo

TEMMUZDA NELERİN RAKAMI DEĞİŞECEK?

1-Köprü ve otoyol ücretlerine gelen zamların ardından alkol, tütün ve akaryakıt ürünlerinde ÖTV tutarları Yİ-ÜFE oranına göre güncellenecek.

2-En düşük emekli aylığı için TBMM'de yasal düzenleme yapılması bekleniyor.

3-Asgari ücrete ara zam yapılması beklenmiyor; mevcut ücretin yıl sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor.

4-Memur ve memur emeklilerinin maaşları ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisiyle netleşecek.

5-Kıdem tazminatı tavanı artacak.

6-65 yaş aylığı yükselecek.

6-Engelli aylıkları artacak.

8-Evde bakım yardımı artacak.

9-Diğer memur maaş katsayısına bağlı sosyal yardım ödemeleri yükselecek.

10-Bedelli askerlik ücreti değişecek.

11-İOKBS (burs) ödemeleri artacak.

12-Kira artış oranı, TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisiyle yeniden belirlenecek.