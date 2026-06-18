Netanyahu: Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

ABD-İran savaşında barış..

İki ülke, uzun görüşmeler sonucu mutabakata vardı, imzalar atıldı.

Orta Doğu'da her bölgeyi karıştırmaya çalışan İsrail'de ise büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı bir etkinlikte konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail askerlerinin Lübnan'da oluşturulan sözde "güvenlik bölgesinden" ihtiyaç duyulduğu sürece çekilmeyeceğini söyledi.

"LÜBNAN'DAKİ POZİSYONLARI KORUYACAĞIZ"

Netanyahu, İsrail'in "kuzey sınırlarının güvenliğini" gerekçe göstererek, ordunun Lübnan'daki pozisyonlarını koruyacağını söyledi.

İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Lübnan’daki işgalini sürdürmek üzere ABD ile yoğun müzakereler sürdürdüğünü iddia etti.

TRUMP 'NETANYAHU İLE LÜBNAN KONUSUNDA ANLAŞAMIYORUZ' DEMİŞTİ

Netanyahu'nun açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi sırasında yaptığı değerlendirmelerin ardından geldi. Trump, İsrail'in Hizbullah'a yönelik saldırılarında orantısız güç kullanımına başvurduğunu işaret ederek eleştirilerde bulunmuştu.

ABD Başkanı Netanyahu’ya ilişkin açıklamasında, "Kendisi iyi birisi. Netanyahu bazen heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşıyoruz. Ona, ‘Hizbullah’tan bir kişi bir binaya girdiğinde her defasında tüm binayı yerle bir etmeye gerek yok’ diyorum. Ama ortaklığımız olağanüstü" demişti.

Donald Trump'tan dikkat çeken Netanyahu açıklaması

ABD-İRAN ARASINDA İMZALAR ATILDI

ABD ve İran arasındaki 14 maddelik mutabakat zaptı dün akşam Trump ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanmıştı.

Söz konusu zapt kapsamında taraflar, Lübnan dahil bütün cephelerdeki çatışmaların sonlandırıldığını ilan etmişti. ABD ve İran bu çerçevede ayrıca Lübnan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini güvence altına alacaklarını taahhüt etmişti.