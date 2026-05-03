Nevşehir'de ilginç kaza: Boş yolda birbirlerine girdiler

Türkiye'de trafikte yapılan ihlaller, her yıl binlerce kazaya ve can kaybına neden oluyor.

Yoğun şehir trafiği, sürücü hataları gibi sebeplerle sıkça yaşanan sorunlar, hem zaman kaybına hem de gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

BOŞ YOLDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Ancak bu kez görüntülere yansıyan bir görüntü hayretlere düşürdü.

Nevşehir'de boş yolda ilerleyen iki araç birbirine girdi.

Kavak Beldesi ile Bahçeli Köyü arasındaki kara yolunda sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile bir başka hafif ticari araç çarpıştı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazada 1 kişi yaralanırken, ihbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan 2 hafif ticari aracın çarpıştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.