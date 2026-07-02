Nevşehir'de sahte gelin vakası: Düğün için alınan altınlarla kaçarken yakalandı

Bir süre önce Şanlıurfa'dan Nevşehir'e yerleşen 20 yaşındaki Hayat Dolaş ile Nevşehir'de tanıştığı 38 yaşındaki Y.A. evlenme kararı aldı.

Hayat Dolaş ile birlikte hareket ettiği 46 yaşındaki Sümeyra Çelik Alhazaa, Y.A.'nın annesi İ.A. ile de tanışarak güvenlerini kazandı.

ALTINLARI ALIP KAYIPLARA KARIŞTILAR

Evlilik için hazırlıklara başlayan Y.A., Dolaş ve Alhazaa ile birlikte kuyumcuya giderek yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın takı satın aldı.

Düğün hazırlıkları bahanesiyle Y.A.'dan yüklü miktarda nakit ve çeşitli kıyafetler ile kendisi ve annesinin cep telefonlarını da alan Dolaş ile Alhazaa ortadan kayboldu.

Y.A. POLİSE İHBAR ETTİ

Dolandırıldığını anlayan Y.A., polis merkezine başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktıkları öğrenilen iki kadının Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde olduklarını tespit etti.

TUTUKLANDILAR

Pınarbaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyonda, H.D. ve S.Ç.A.’nın bulunduğu araç durduruldu.

Yapılan aramalarda yaklaşık 1 milyon TL değerinde altın, para, takı ve cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, Nevşehir’e götürülerek adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

KUYUMCUDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dalaş ile Alhazaa'nın altınların satın alındığı kuyumcunun güvenlik kamerası kayıtlarındaki görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Dolaş’ın bilezik denediği anlar da yer aldı.