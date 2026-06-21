Nevşehir'de sınava yetişme heyecanı kazayla bitti: 3 yaralı

Nevşehir İbrahimpaşa köyü kavşağı yakınlarında, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 AEH 878 plakalı Tofaş marka otomobil, önünde ilerleyen İbrahim Ş. idaresindeki 51 AEC 212 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak şarampole düşerken, otomobil ise takla atarak yol dışına savruldu.

GENÇLER ARAÇTA SIKIŞTI

Kazanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi araç içinde sıkıştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

SINAV YERİNE HASTANEYE GİTTİLER

Yaralıların üniversite sınavına girmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Sınava yetişme telaşıyla başlayan yolculuk, hastanede son buldu.

Ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayın oluş şekli ve araçların hız durumuna ilişkin detaylı araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Sınav sabahı yaşanan kaza, hem öğrencilerin ailelerini hem de çevredekileri endişeye sevk etti.