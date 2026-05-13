Nevşin Mengü çark etti: Almanya, Türkiye'den iş birliği istiyor

Savunma sanayinde Türkiye dönemi...

Savunma sanayi alanında aralıksız büyüme ve gelişme ile dikkat çeken Türkiye, imza attığı bir projeyi daha dünya sahnesine sundu.

'YILDIRIMHAN' VİTRİNE ÇIKTI

Bir ilke imza atılarak geliştirilen kıtalararası balistik füze Yıldırımhan SAHA 2026 fuarında vitrine çıktı.

6000 kilometre menzili başta olmak üzere yüksek düzeyli, stratejik özellikleri ile öne çıkan Yıldırımhan, dünya basınında yankı uyandırdı.

ALMANYA YAKIN TAKİPTE

Geçtiğimiz günlerde Almanya merkezli yayın yapan Welt gazetesi, Türk savunma sanayiinin yeni ürünleri 'Yıldırımhan' ve 'Tayfun' füzelerini mercek altına alarak Merz hükümetinin bu füzeleri satın almak istediğini yazdı.

ABD'nin Almanya'ya Tomahawk füzeleri konuşlandırmaktan vazgeçmesi üzerine Almanya, diğer NATO müttefikleriyle birlikte alternatif planlar üzerinde çalışıyor.

Alman basını yazdı: Berlin yönetimi, YILDIRIMHAN ve TAYFUN füzelerine talip

MENGÜ’DEN 'ATATÜRK İMZASI' YORUMU

Süreç bu şekilde devam ederken, füzenin tanıtıldığı gün Nevşin Mengü'nün yaptığı açıklamalar büyük tepki çekmişti.

Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayında füze üzerinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk imzasını 'ironik' olarak nitelendirdi.

Mengü açıklamasında, "Şu dikkat çekici; Kemal Atatürk’ün imzası var. Yıldırımhan Roketsan tarafından üretilecek. Bunu ilk gördüğümde, üstünde Atatürk’ün imzasını görünce ne kadar ironik dedim. ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ diyen bir liderin imzasının böyle bir füzede yer alması dikkat çekici" ifadelerini kullandı.

MENGÜ ÇARK ETTİ

Bu kez Nevşin Mengü, günler öncesi yaptığı açıklamanın tam tersi bir paylaşımda bulundu.

Alman gazetesi Die Welt'in haberini alıntılayan Mengü, Almanya'nın Türkiye ile savunma sanayi alanında iş birliği yapmak istediğini söyledi.

Mengü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Edindiğim bilgi/izlenimlere göre Almanya daha kapsamlı bir iş birliği istiyor. ABD’nin Avrupa savunmasına katkısını azaltma eğiliminin Trump sonrasında da devam edeceğini düşünüyorlar. Avrupa göbeğini kendi kesmek zorunda görüşündeler.

Avrupa Birliği’ni de kapsayan ama Birlikten daha geniş bir savunma işbirliği platformu kurmak isteyecekler. Türkiye’den füze almaktan ziyade birlikte savunma sistemleri geliştirmeye sıcak bakıyorlar."