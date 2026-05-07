Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" yorumu tepki çekti

Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar, dünyada büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Yerli ve milli silahlarla gücüne güç katan Türkiye, Yıldırımhan'ı tanıttı...

İstanbul’da düzenlenen SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim “Yıldırımhan”, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

Yıldırımhan'ın tanıtımı gündemden düşmezken gazeteci Nevşin Mengü de yorum yapan isimlerden biriydi.

TEPKİ ÇEKTİ

Gazeteci Mengü, YouTube üzerinden yaptığı yayınında Atatürk'ün imzasının füzenin üzerinde yer almasının "ironik" olduğunu söyledi.

"Yurtta sulh, cihanda sulh" diyen Atatürk'ün imzasının füzede olmasını yadırgayan Mengü, şöyle dedi;

"ATATÜRK'ÜN İMZASI VAR"

"Şu dikkat çekici; işte Kemal Atatürk'ün imzası var. Yıldırımhan Roketsan tarafından üretilecek, geliştirilecek falan. Çok ilgi gördü. Bir de tabii zamanın ruhunu yakalıyorum diyor Türkiye, onu söylüyor.

"BANA İRONİK GELDİ"

Elimde var yapabilirim diyor. Aslında ilk ben bunu gördüğümde Yıldırımhan füzesini şunu düşündüm; üstünde Kemal Atatürk'ün imzasını görünce dedim ne kadar ironik.

Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Yurtta sulh cihanda sulh' değil mi sözüyle bilinen. Ama bugün hani Yıldırımhan füzesinin üstünde bak imzası."

KONUŞMASININ TAMAMINI PAYLAŞTI, TEPKİLER GERİ ÇEKİLMEDİ

Mengü, gelen tepkilerin üzerine konuşmasının tamamını paylaşarak niyetinin farklı olduğunu söyledi ancak gelen tepkiler geri alınmadı.

"YAZIK, ACINACAK DURUMDASINIZ"

Mengü'ye yorum yapan birçok kullanıcı, "Yazık ya bu ülkede yapılan her iyi şeyden rahatsız oluyorsunuz. Acınacak bir durumdasınız." dedi.

