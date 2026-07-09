Nevşin Mengü ve İsmail Saymaz'dan savunma sanayisine övgüler

Türkiye, 22 yıl aradan sonra NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40'tan fazla ülke Ankara'da bir araya geldi.

RESEPSİYONDA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 2026 Resepsiyonu, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün'ün ev sahipliğinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Türk savunma sanayisinin kara, deniz ve hava unsurlarının sergilendiği resepsiyonda, NATO Zirvesi kapsamında sektörün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

SAYMAZ MENGÜ RESEPSİYONA KATILDI

Resepsiyona İsmail Saymaz ve Nevşin Mengü gibi muhalif gazeteciler de davetliydi.

ÖVGÜLER YAĞDIRDILAR

Oradaki izlenimlerini paylaşan iki isimde savunma sanayii projelerinden övgüyle bahsetti.

"İFTİHAR EDİYOR İNSAN"

İsmail Saymaz, "Gurur duymamak elde değil. İftihar ediyor insan. Tebrik ediyorum. Bütün mühendislerimizi tebrik ediyorum. Oradaki her bir firmayı da tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SAVUNMANIN ÖNEMLİ ÜRÜNLERİ SERGİLENDİ

Resepsiyon kapsamında Türk savunma sanayisinin hava unsurlarından yeni nesil jet eğitim uçağı HÜRJET, yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-II, ANKA III insansız savaş uçağı, GÖKBEY ile ATAK helikopterleri, Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, ANKA ve AKSUNGUR İHA'lar uçuş gerçekleştirdi.

Ayrıca ANKA III ile HÜRJET ve HÜRKUŞ kol uçuşu yaptı.