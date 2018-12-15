Sadece ABD'de değil, aynı zamanda tüm dünyayı tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız aslında. O da 'ırkçılık'...

New York metrosunda bir kişi Çinli kadına saldırdı VİDEO

NEW YORK METROSUNDA SALDIRI

Bu kez yer New York metrosu. Metroya binen Çinlileri gören bir kadın, bağırmaya başladı.

ŞEMSİYEYLE ÇİNLİ KADINA VURDU

Çinli bir kadına önce çantasından çıkardığı şemsiyesiyle vuran kadın, ardından da anahtarıyla vurmaya başladı. Çevredekilerin bakışlarına da umursamaz tavırlar sergiledi ve küfürler savurdu.