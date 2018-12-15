Sadece ABD'de değil, aynı zamanda tüm dünyayı tehdit eden bir durumla karşı karşıyayız aslında. O da 'ırkçılık'...
New York metrosunda bir kişi Çinli kadına saldırdı VİDEO
NEW YORK METROSUNDA SALDIRI
Bu kez yer New York metrosu. Metroya binen Çinlileri gören bir kadın, bağırmaya başladı.
ŞEMSİYEYLE ÇİNLİ KADINA VURDU
Çinli bir kadına önce çantasından çıkardığı şemsiyesiyle vuran kadın, ardından da anahtarıyla vurmaya başladı. Çevredekilerin bakışlarına da umursamaz tavırlar sergiledi ve küfürler savurdu.