New York Times yazdı: Trump’ın Türkiye’ye F-35 satışını yeniden değerlendirmesi bekleniyor

Türkiye, 2019 yılında Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından ABD tarafından F-35 Lightning II ortak üretim ve tedarik programından çıkarıldı.

Bu karar, CAATSA (Amerika'nın Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası) kapsamında alınmış ve Türkiye'nin programdaki ortak üretici rolü ile planlanan yaklaşık 100 adet F-35A siparişi dondurulmuştu.

O dönemde üretilen bazı uçaklar ABD'de depoda bekletiliyordu.

KAAN PROJESİNDE HIZ KAZANDIRILDI

Türkiye bu süreçte kendi milli muharip uçağı KAAN (TF-X) projesini hızlandırdı.

KAAN'ın erken üretim ve test aşamaları için ise General Electric F110 tipi jet motorlarına ihtiyaç duyuluyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomatik teması ile savunma iş birliğinde önemli adımlar atıldı.

The New York Times’ın haberine göre, NATO Zirvesi için Ankara'ya giden Donald Trump'ın, Türkiye'nin uzun süredir talep ettiği F-35 savaş uçaklarının yeniden tedarikine izin vermesi bekleniyor.

F-35'LERİN TÜRKİYE'YE VERİLMESİ KONUSUNDA DEĞERLENDİRME YAPMASI BEKLENİYOR

Habere göre, Trump NATO zirvesine katılmak üzere yola çıkarken, ulusal güvenlik yasalarını bizzat uygulamaya koyduğunu belirterek, Türkiyeye F-35 satışının önündeki engelleri aşmak için adımlar attı.

Yetkililer, Kongre ve yasal kısıtlamaları aşma planları konusunda farklı değerlendirmeler yapsa da, Trump'ın en azından F-35'lerin Türkiye'ye verilmesine yönelik niyetini ortaya koymasının beklendiğini ifade etti.

POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ DE GÜNDEMDE

NYT’ye konuşan dört üst düzey yönetim yetkilisi, haftalardır ulusal güvenlik yetkililerinin perde arkasında yürüttüğü çalışmaların ardından politika değişikliğinin yolda olduğunu söyledi.

Yetkililer, Trump'ın Kongre ve yasal kısıtlamaları nasıl aşmayı planladığı konusunda bazı ayrıntılarda farklı değerlendirmeler yapsa da, Trump'ın en azından F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye verilmesi yönündeki niyetini ortaya koymasının beklendiğini ifade etti.

TÜRKİYE-ABD İŞ BİRLİĞİ NETANYAHU'YU RAHATSIZ ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan davet ettiği için zirveye katılacağını söyleyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu rahatsız etti.

Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti arifesinde ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.

YUNANİSTAN DA TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNDEN MEMNUN DEĞİL

Öte yandan Türkiye'nin NATO içindeki gücü ve savunma sanayii alanındaki ilerleyişi Yunanistan'ı da rahatsız ediyor.

Bu kapsamda Yunan basını, zirve öncesinde Türkiye'nin ittifak içindeki yükselen rolünün İsrail'de rahatsızlık oluşturduğunu öne sürdü.

Kathimerini haber sitesi, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla ürettiği TAYFUN balistik füzelerinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri için yarattığı tehdide ve Türkiye'nin her geçen gün artan balistik füze envanterine yönelik dikkat çeken bir haber yayımladı.

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