NATO üyelerinden Donald Trump'a jest: Milyarlarca dolarlık silah alımı gerçekleşecek

Dünyanın gözü Ankara'da...

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi başlıyor.

Zirveye katılmak üzere Türkiye'ye gelecek NATO üyesi ülke liderlerinden biri de ABD Başkanı Donald Trump.

Donald Trump'ın zirveye katılım süreci daha çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan dostluğu sayesinde oldu.

Trump, Avrupalı ülkeleri silahlanmaya yeteri kadar harcama yapmadıkları için eleştirerek tüm ilişkileri durdurma noktasına getirdi.

MİLYARLARCA DOLARLIK SİLAH ALIMI

Reuters haber ajansı, Avrupalı devletlerin Donald Trump'ı yumuşatmak ve ilişkileri tekrar düzeltmek için NATO zirvesi başlamadan Trump'a özel olarak milyarlarca dolarlık silah anlaşması duyuracağına dair bir haber paylaştı.

Habere göre Avrupalı NATO üyeleri, Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesinden önce Donald Trump'a yeni silah alımları duyurmak için harekete geçti.

AVRUPALI ÜLKELER SİLAHLANMAYA BAŞLADI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupalıların savunma harcamalarında muazzam artışlar yaptığını belirtmesi tesadüf değildi.

Bunun nedeni Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve bu geçen süre zarfında Donald Trump'ın Avrupa'yı korumak için adım atmamasıydı.

"İTTİFAK YARATIYORUZ"

Mark Rutte, zirvenin arifesinde Ankara'da gazetecilere verdiği demeçte, "Şu anda ABD'nin bunun adil bir anlaşma olduğunu bildiği, sürdürülebilir bir ittifak yaratıyoruz." dedi.

570 MİLYAR DOLAR SAVUNMA HARCAMASI

Rutte geçen ay, NATO'nun Avrupalı üyelerinin ve Kanada'nın 2025 yılında savunma harcamalarını reel olarak 2024 yılına göre 90 milyar dolar artırarak toplamda 570 milyar doların üzerine çıkardığını; bunun tek bir yılda yaklaşık yüzde 20'lik bir artış anlamına geldiğini söyledi.

SERT ELEŞTİRİLER

Ancak Donald Trump son aylarda diğer NATO üyelerine yönelik sert eleştirilerini yeniden yineleyerek, onları ABD'nin İran ile olan savaşında yeterince yardım etmemekle suçladı ve ittifaktan ayrılabileceğini veya ortak savunma paktını göz ardı edebileceğini öne sürdü.

Avrupalı yetkililer ise, ekonomilerini sarsan ve Avrupa'da hiç popüler olmayan bir savaş hakkında kendilerine danışılmamış olmasına rağmen; ABD'nin kendi ülkelerindeki hava sahasını ve üsleri kullanmasına izin vererek taahhütlerini büyük ölçüde yerine getirdiklerini vurguluyor.

ABD, AVRUPA'DAN ASKER ÇEKMEYE BAŞLADI

ABD ayrıca Avrupa'dan asker çekeceğini açıkladı, bir uçak gemisi, yakıt ikmal uçakları, savaş jetleri ve insansız hava araçları da dahil olmak üzere NATO'nun savunma planlarına tahsis ettiği kuvvetleri azalttı ve kıtadaki askeri varlığına ilişkin altı aylık bir inceleme başlattı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEYİ DENGEDE TUTACAK

Avrupalı yetkililer, zirvede Trump'ın son dönemdeki bazı eleştirilerinin tekrarlanmasına kendilerini hazırladıklarını; ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rutte'nin ABD başkanıyla olan yakın ilişkilerini kullanarak zirveyi dengede tutmasını umduklarını söylüyor.

GİZLİ TUTULDU

Açıklanacak silah anlaşmalarının detayları, NATO'nun zirve öncesinde büyük bir halkla ilişkiler etkisi yaratma çabası nedeniyle gizli tutuldu.