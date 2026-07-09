Neymar'dan çarpıcı karar! 34 yaşında emekli olabilir

FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Norveç, Brezilya'yı Erling Haaland'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıktı. Sambacılar ise turnuvaya veda etti.

Dünya Kupası'na veda ettikten sonra Brezilya Milli Takımı kariyerini noktalayan Neymar çarpıcı bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

KARİYERİNİN DEVAMINI DÜŞÜNÜYOR

Brezilya basınından UOL'un haberine göre; Santos forması giyen Neymar, kariyerinin devamı konusunda ciddi şekilde düşünmeye başladı.

EMEKLİLİK İHTİMALİ

Sambacı yıldızın ya hemen futbolu bırakmayı ya da Santos ile sözleşmesinin sona ereceği gelecek aralık ayında emekli olmayı değerlendirdiği belirtildi.

Öte yandan Brezilya basınına konuşan Neymar'ın yakın çevresi de bu ihtimalin masada olduğunu ifade etti.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Yıldız futbolcunun kendisini yorgun hissettiği, son 15 yıldır Brezilya Milli Takımı için verdiği mücadeleye rağmen basının yeterince takdir göstermemesinden dolayı hayal kırıklığı yaşadığı aktarıldı.

SANTOS'TA NE YAPTI?

2025-2026 sezonunda Santos forması ile tüm kulvarlarda 15 maçta forma giyen 34 yaşındaki hücum oyuncusu, 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.