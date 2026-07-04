Niğde'de kıraathanedeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 2 kardeş gözaltına alındı.
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Niğde merkez Şahsüleyman Mahallesi'ndeki kıraathanede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
2 KARDEŞ GÖZALTINDA
İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili kardeşler T.Y. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)