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Niğde'de kıraathanedeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Niğde'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken olaya ilişkin 2 kardeş gözaltına alındı.

Ensonhaber / AA
Niğde'de kıraathanedeki silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Niğde merkez Şahsüleyman Mahallesi'ndeki kıraathanede iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KARDEŞ GÖZALTINDA

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili kardeşler T.Y. ve V.Y.'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)