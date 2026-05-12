Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle ölenlerin sayısı 190'a çıktı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada ülkenin farklı eyaletlerinde Lassa ateşi salgınının yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede ocaktan bu yana Lassa ateşi hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 190'a yükseldiği kaydedildi.

Ülkede Lassa salgınına bağlı ölüm oranının artmaya devam ettiği bildirilen açıklamada vaka ölüm oranının geçen yılın aynı döneminde kaydedilen yüzde 19,1'e kıyasla yüzde 25,2'ye yükseldiği ifade edildi.

Raporlama haftasında yeni teyit edilen vaka sayısı azalmış olmasına rağmen vakaların geç bildirilmesi, sağlık hizmetlerine yeterince başvurulmaması ve sağlık çalışanları arasında görülen enfeksiyonlara ilişkin endişelerin sürdüğü belirtildi.

GEÇEN YIL 190 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Lassa virüsü nedeniyle ülke genelinde 2025'te 190 kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde görülen Lassa ateşine Nijerya'da ilk olarak 1969'da ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde rastlanmıştı.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri yönünde uyarıyor.