Norveçlilerin, tur sevinci yine gündemde

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2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya geldi.

Çekişmeli geçen karşılaşmayı Norveç, 2-1’lik skorla kazandı.

Norveç’e galibiyeti getiren golleri 39’uncu dakikada Antonio Nusa ile 86’ncı dakikada Erling Haaland kaydetti.

Fildişi Sahili’nin tek golünü ise 74’üncü dakikada Amad Diallo attı.

Norveçli futbolcuların galibiyet sevinci: Kürek çekerek kutladılar...

NORVEÇ'İN RAKİBİ BREZİLYA

Bu sonucun ardından Norveç, Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi. Fildişi Sahili ise turnuvaya veda etti.

Norveç, son 16 turunda Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

"KÜREK ÇEKME" KUTLAMASI YENİDEN YAPILDI

Mücadelenin son düdüğüyle birlikte stadyumda büyük bir coşku seli yaşandı.

Maçın ardından Norveçli futbolcular ve tribünleri dolduran binlerce taraftar, yeşil sahalarda artık bir klasik haline gelen ikonik "kürek çekme" kutlamasını hep birlikte yeniden canlandırdı.

Ortaya çıkan bu eşsiz ve senkronize görüntüler, yeniden turnuvanın en unutulmaz anları arasına girdi.

Norveç’in hem zaferi hem de bu sempatik şovu futbol dünyasından büyük beğeni topladı.