Norveçli futbolcuların galibiyet sevinci: Kürek çekerek kutladılar...

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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu ikinci hafta maçında Norveç, Senegal'i 3-2 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

MetLife Stadyumu'nda oynanan mücadelede yıldız futbolcu Erling Haaland, attığı iki golle galibiyetin mimarlarından biri oldu.

NORVEÇ GALİBİYETİ KÜREK ÇEKEREK KUTLADI

Maçın bitiş düdüğünün ardından tribünlerde ve sahada renkli görüntüler oluştu.

Daha önce New York'taki Times Meydanı'nda binlerce kişinin katıldığı Viking kürek çekme şovuna imza atan Norveçliler, bu kez kutlamayı stadyuma taşıdı.

"VİKİNG KÜREĞİ..."

Norveçli futbolcular, taraftarlarla birlikte ülkenin simgelerinden biri haline gelen "Viking küreği" kutlamasını gerçekleştirdi.

Binlerce taraftarın aynı anda kürek çekme hareketi yaptığı anlar stadyumda büyük ilgi gördü.