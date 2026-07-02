Nottingham Forest'tan skandal karar: Vitor Pereira iki dakika kala kovuldu!

Premier Lig'de küme düşme potasındayken takımın başına Vitor Pereira'yı getiren Nottingham Forest, kısa süre içerisinde toparlanarak hem ligde kalmış, hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynamıştı.

Yola Portekizli teknik adamla devam etmesine kesin gözüyle bakılan İngiliz ekibi, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahip olduğu sürenin dolmasına iki dakika kala skandal bir olaya imza attı.

TEK TARAFLI FESİH HAKKININ DOLMASINA 2 DAKİKA KALA GÖNDERDİLER!

Nottingham Forest, bu sürenin dolmasına iki dakika kala Vitor Pereira'ya görevden alındığı kararını belirten bir mail gönderildi.

Pererira, yeni sezona da takımda devam edeceği için transfer görüşmeleri, kamp yerleri ve hazırlık maçlarıyla ilgili planlama yapmıştı.

HER ŞEYİ PLANLAMIŞTI

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Nottingham Forest'ın, Crystal Palace ile UEFA Konferans Ligi'ni kazanan ve sezonun sona ermesinin ardından görevinden ayrılan Oliver Glasner ile anlaşması bekleniyor.