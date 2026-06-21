Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde NATO Parlamenter Zirvesi İstanbul’da gerçekleşecek

36’ncı NATO Liderler Zirvesi, 7–8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek.

Tüm dünyanın beklediği zirve öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden (TBMM) NATO Parlamenter Zirvesi hakkında yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, Ankara’da 7–8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi öncesinde, NATO’ya üye ülkelerin meclis başkanları ve delegasyonları İstanbul’da bir araya gelecek.

ÜST DÜZEY TEMSİLCİLER KATILACAK

İstanbul’daki Zirve’ye 32 müttefik ülkenin meclis başkanları ve delegasyon başkanlarının yanı sıra NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Başkanı Marcos Perestrello, NATO PA Başkanlık Divanı üyeleri ve diğer üst düzey temsilcilerin katılması bekleniyor.

İSTİŞARE VE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ

NATO PA tarafından 2024'ten itibaren ev sahibi ülkelerle iş birliği içinde düzenlenmeye başlanan Zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayan önemli bir platform niteliği taşıyor.

Toplantının, müttefik ülkeler arasında parlamenter eş güdüm ve diyaloğun güçlendirilmesine katkı sunması amaçlanıyor.

MECLİS BAŞKANLARI VE DELEGASYON BAŞKANLARI KONUŞMA YAPACAK

İstanbul’daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika’da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü olma özelliği taşıyor.

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı, 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacak.

Toplantıda, meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÖĞLE YEMEĞİNDE KATILIMCILARLA BİR ARAYA GELMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi’ne saha ziyareti gerçekleştirilecek.

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

Ziyarette, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.