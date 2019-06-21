PKK'nın lideri, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu gündemi meşgul etmeye devam ederken, mektubun gündeme gelmesini sağlayan Doç. Dr. Ali Kemal Özcan Haber Türk ekranlarında oldukça küstah açıklamalara imza attı.

Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde yayınlnana "Nedir ne değildir" programına konuk olan Özcan, PKK lideri Öcalan'ın "Yerli ve Milli bir şahsiyet" oluğunu savundu.

"TÜRKİYE'YE KÜRESEL TEHDİTLERİ Mİ ÖNEMSİYOR"

Moderatör Ersoy, Özcan'a mektupta yer aldığını belirttiği "Türkiye'ye yönelik küresel tehditler" kısmına değinerek, "Öcalan Türkiye'ye yönelik tehditleri mi önemsiyor" sorusunu sordu. Özcan ise oldukça küstah ve bir o kadar da skandal bir yanıt verdi.

"YERLİ VE MİLLİ BİR ŞAHSİYET"

Doç. Dr. Ali Kemal Özcan teröristbaşını öven bir cevap vererek, "Abdullah Öcalan benim kanaatimce bir Kürt isyanı lideridir. Ama aynı zamanda yerli ve milli bir şahsiyettir" sözlerini söyledi. Üstüne üstlük sözlerini tekraren savunmaya çalışarak "Bu benim kendi görüşüm. Türkiye'nin menfaatlerine karşı çalışmadığı için ABD Türkiye'ye vermiştir." dedi.

Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler VİDEO







YAYINDAN ALINDI

Stüdyodakiler henüz yayında söylenen bu sözlerin şokunu üzerinden atamamışken Özcan'ın savunma yapmaya çalışması ayrı bir skandala dönüştü. Skandalın daha da büyümemesi adına Moderatör Mehmet Akif Ersoy yayına müdahale ederek Özcan'ı canlı bağlantıdan aldırdı.