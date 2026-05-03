Mustafa Destici: Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç evlendirmeliyiz

Siyasetin son günlerdeki gündemi düşen doğum oranları ve yaşlanan nüfus.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu sorun karşısında 2026-2035 aralığını Nüfus ve Aile Yılı ilan ettiklerini duyururken bu bazı planları açıkladı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen BPP Eskişehir Olağan İl Kongresi'nde konuşan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLARIMIZI MÜMKÜN OLDUĞUNCA GENÇ YAŞTA EVLENDİRMELİYİZ"

Destici, 30 yıl önce 3 olan aile başına çocuk sayısının 1,5'in altına indiğini dile getirerek, şunları söyledi:

“Dünya literatüründeki tanımıyla söylüyorum, nesli en fazla tükenmekte olan ilk 5 milletin, ülkenin içindeyiz.



Aşağı doğru yürüyoruz. Böyle gidersek 100 milyonu geçme hayalimiz vardı, 30 sene sonra 50 milyonunun altına düşeriz, küçülürüz. O zaman ailemizi de ülkemizi de topraklarımızı da kaybederiz.



Onun için aile yapımıza sahip çıkmalıyız. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar genç yaşta evlendirmeliyiz. Evliliklerini yaptıktan sonra çocuk sahibi olmaları noktasında açıktan teşvik etmeliyiz.”

"BİZİM ÇOCUKLARIMIZ BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEN DAHA MI DEĞERSİZ"

Son günlerde farklı illerde meydana gelen sahipsiz köpek saldırılarına değinen Destici, "Bizim çocuklarımızın hayatı başıboş köpeklerden daha mı değersiz? Bu köpek bekçileri, mama lobilerinin uzantıları, bir köpeğe bir şey yapıldığı zaman ortalığı ayağa kaldırıyor.

Köpekler çocukları parçalayıp öldürdüğünde, bunların hiçbirisinden ses duymuyorsunuz. Köpek toplandığı anda bile ayağa kalkanlar, çocuklar köpekler tarafından parçalandığında hiç sesleri çıkarmıyorlar." dedi.

"HALK GÜVENLİĞİ MESELESİDİR"

Destici, sahipsiz köpekler konusunda tavırlarının net olduğunu dile getirerek, "Başıboş köpek meselesi bir halk sağlığı ve halk güvenliği meselesidir." dedi.