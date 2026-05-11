ODTÜ'de bayrağa saldıran 2 saldırgan tutuklandı

ODTÜ kampüsünde 6 Mayıs'ta düzenlenen İlkay Akkaya konseri sırasında Türk bayrağı açan öğrenciler, bir grubun saldırısına uğradı.

Öğrencilere şişeler fırlatıp, kemerle vuran 6 saldırgan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemleri tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilen saldırganlar için savcılık tutuklama talep etti.

2 TUTUKLAMA

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, saldırganlardan İlhan Kaya ve Celal Almacı için tutuklama kararı verdi. Hakimlik, 2 saldırganın "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlamalarıyla tutuklanmasına hükmetti.

Diğer 4 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Mayıs'ta ODTÜ Stadyumu'nda düzenlenen konser sırasında yaşanan olaylar üzerine "devletin egemenlik alametlerini aşağılama", "nitelikli kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüpheliden 6'sı gözaltına alınmıştı.

Saldırganlardan İlhan Kaya'nın, DHKP-C bağlantılı olduğu ve 16 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

