ODTÜ'de Türk bayrağına alçak saldırı: 6 tutuklama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) adı, bir kez daha provokatif olaylarla gündeme geldi.

Son olarak, ODTÜ kamuoyunda da büyük tepkiyle karşılanan, milli ve hassas değerlere yönelik bir saldırıyla manşetlere taşındı.

TÜRK BAYRAĞINA ALÇAK SALDIRI

ODTÜ, 6 Mayıs'ta Bahar Şenlikleri kapsamında İlkay Akkaya konseri düzenlendi.

Konser sırasında bir grup, Türk bayrağı açan başka bir grup öğrenciye saldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda bayrak açan öğrencilere şişe, kemer ve benzeri cisimlerle saldırı yapıldığı, bazı öğrencilerin yaralandığı görüntüleri tepki topladı.

ODTÜ Rektörlüğü, bayrağa yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceğini belirterek idari soruşturma başlattı.

SALDIRGANLARDAN BİRİNİN DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından kampüste Türk bayraklarıyla protesto gösterileri düzenlendi.

İlk etapta 6 şüpheli gözaltına alınırken, saldırganlardan birinin ise DHKPC terör örgütü bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

19 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Konuya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, ODTÜ'dek Türk bayrağına yönelik saygısızlık soruşturması kapsamında 19 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

6 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

