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Odun toplamaya giden adam ağaçta mahsur kaldı

Edirne'de odun kesmek için gittiği ormanda domuzdan korkan yaşlı adam, geceyi ağaçta geçirdi.

İHA | 04.12.2018 - 15:29..
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Meriç ilçesinin Nasuhbey köyünde oturan 82 yaşındaki İbrahim Gürşen, ağaç kesmek için ormana gitti. Gürşen'in gece eve dönmemesi üzerine bölgeye giden yakınları sonuç alamayınca jandarmaya haber verdi.

BÜTÜN GECE AĞAÇTA KALDI

Cep telefonu da kullanmadığı belirtilen Gürşen için jandarma ve Afet ve Acil Durum Edirne İl Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, jandarma iz takip köpeğiyle ormanlık alanda arama çalışması başlattı.

Aramalar devam ederken, İbrahim Gürşen, havanın aydınlanması ile evine döndü. Yolunu kaybettiği ve domuz gördüğü için korktuğunu dile getiren yaşlı adam, gece boyunca ağaçta kaldığını dile getirdi.

Odun toplamaya giden adam ağaçta mahsur kaldı

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