Oğuzhan Koç'tan evlilik açıklaması: O işe Hazal bakıyor

Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, önceki akşam Vadi İstanbul Açıkhava’da sahne aldı.

Koç’u uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi ünlü oyuncu Hazal Subaşı yalnız bırakmadı.

"O CEVPLASIN"

Evlilik sorusu üzerine Oğuzhan Koç "O işe Hazal Hanımefendi bakıyor, o cevaplasın" dedi.

Hazal Subaşı ise gülümseyerek "Çok çalıştık, biraz tatil yapalım. Kafa dinleyelim, her şeyi o zaman planlayacağız" yanıtını verdi.