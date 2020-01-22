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Ölen oğlunun parçalarını topladı

Halep'te, Esad güçlerinin bombalı saldırısında ölen oğlunun parçalarını toplayan annenin görüntüleri yürekleri dağladı.

İHA | 22.01.2020 - 18:46..
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Suriye'de Halep ve İdlib kentlerinde, Esad rejimi ve destekçilerinin bombalı saldırıları devam ediyor.

Saldırılardan etkilenen sivillerin feryadına, hemen her gün tanık olmaya devam ediyoruz.

Fakat son saldırılardan sonra kameralara yansıyan görüntüler, bölgede yaşanan insanlık dramının ne raddede olduğunu açıkça gözler önüne seriyor.

Halep'te oğlunun cansız bedeninin parçalarını toplayan anne VİDEO

OĞLUNUN PARÇALARINI TOPLADI

Halep'in güneyindeki El-Kalagiya köyünün çevresine düzenlenen saldırılarda, Muhammed Eid Nour adlı bir çocuk hayatını kaybetti.

Bombaların tesiriyle parçalara ayrılan çocuğunun bedenini toplayan annenin feryadı ise yürekleri parlayacak cinstendi.

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