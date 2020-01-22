Sudan'daki aslanlar bir deri bir kemik kaldı

1 Türk ekip Grönland’daki buzul vadisini kızakla geçti Türk iklim aksiyon takımı, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek için Kuzey Kutbu’na yolculuk gerçekleştirdi.

2 Sinop’ta 200 bin liralık kablo ele geçirildi Ayancık ilçesinde, 200 bin lira değerinde enerji nakil kablosunu çalan zanlılar, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

3 Ölen oğlunun parçalarını topladı Halep'te, Esad güçlerinin bombalı saldırısında ölen oğlunun parçalarını toplayan annenin görüntüleri yürekleri dağladı.

4 Tarkan'dan İBB'deki imar dosyası ile ilgili açıklama Twitter üzerinden sitem eden Megastar, "Kimseden bir rant beklentim ya da ayrıcalık istemim olmamıştır, olmaz da." dedi.

5 MİT'te çalışıyorum dedi 77 bin lira dolandırdı Antalya’da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan ve Gümrük’te kalan elektronik malzemeleri alma vaadiyle bir doktoru 77 bin TL dolandıran şüpheliler yakalandı.

6 Yunan adalarında göçmen karşıtı protesto Yunanistan'ın göçmenleri yerleştirdiği adalarda, halk greve gidip protesto gerçekleştirdi.