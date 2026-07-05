Öncüpınar'da Suriyelilerin dönüşü yoğunluk oluşturuyor

Türkiye'de geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşleri hız kazandı.

Bu süreç, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda randevu sistemiyle yürütülmeye devam ediyor.

GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞ MERKEZLERİNDE YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı, Cilvegözü gibi ana geçiş noktalarından biri olarak bu dönüşlerde önemli rol oynuyor.

Özellikle bayram dönemleri, yaz ayları ve Ramazan sonrası gibi zamanlarda Öncüpınar'da Gönüllü Geri Dönüş Merkezi'nde yoğunluk yaşanıyor.

Dönüş yapan Suriyeliler genellikle yıllarca Türkiye'de geçirdikleri süre için teşekkür ederek ayrılıyor.

ÖĞRENDİKLERİNİ, MEMLEKETLERİNDE DEĞERLENDİRECEKLER

Yanlarına aldıkları eşyalarla sınır kapısına gelen Suriyeliler, işlemlerini tamamladıktan sonra ülkelerine geçiyor.

Ankara'da uzun yıllar yaşayan Macit Şamta ve Hamza Jamoul, Türkiye'de hem çalışıp hem de farklı meslekler öğrendiklerini söyledi.

Ayakkabıcılık, döşemecilik ve mobilya sektörlerinde çalıştıklarını belirten ikili, şimdi memleketleri Halep'e dönerek edindikleri bilgi ve tecrübeleri burada değerlendireceklerini ifade etti.

"TÜRKİYE BİZE KAPILARINI AÇTI"

Türkiye'de kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Şamta ve Jamoul, "Türkiye bize kapılarını açtı. Burada hem çalıştık hem de meslek öğrendik. Şimdi ülkemize dönüyoruz, yeni bir hayat kuracağız." dedi.

Öte yandan sınır kapısında dikkat çeken anlardan biri de uzun yıllar Adana'da yaşayan bir Suriyeli oldu.

"ADANALIYIM, ALLAH'IN ADAMIYIM"

Ülkesine dönmek üzere işlemlerini yaptıran Suriyeli, "Adanalıyım, Allah'ın adamıyım." sözleriyle çevresindekileri gülümsetirken, memleketine dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.