Ordu’da 1 milyarlık çevre yolu çalışmaları trafiği yarıya düşürdü

Karadeniz Sahil Yolu’nun en önemli etabı olan, 3 Mart günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan 10 km’lik Ordu Çevre Yolu, 1 milyar liralık maliyetiyle Türkiye’nin en pahalı yatırımlarından biri oldu.

Toplamda 5 bin 330 metre uzunluğunda iki tünel açıldı ve şehir içi geçiş trafiğini 40 dakikadan, 10 dakikaya düşürdü.

TRAFİĞİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTTI

Karadeniz’in doğa şartları gereği oluşabilecek heyelana karşı 75 km uzunluğunda fore kazık çakılarak inşa edilen yolun açılmasıyla, günde ortalama 100 bin araç geçen Ordu sahil yolu, şehir içi geçişinde araç yoğunluğu yarı yarıya düştü.

ORDU’NUN AORT DAMARI

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı M.Hilmi Güler, Çevre Yolu’nun Ordu’nun 4. aort damarı olduğunu söyledi. Ordu’nun yüzyılın başından bu yana ulaşım alanında büyük sorunlar yaşadığını, bu sorunları çözmek için 2002 yılından başlayarak kolları sıvadıklarını belirten Güler, şöyle konuştu;

KARADENİZ’İN BEKLEDİĞİ PROJE

“Önce 1990’lı yıllardan kalan ama yapılmayan Karadeniz Sahil Yolu, Ordu ili geçişini genişleterek ulaşımı rahatlattık. Ardından 140 yıllık bir efsane olan ve Ordu’yu İç Anadolu’ya bağlayan Karadeniz-Akdeniz Yolu'nu açtırdık.

DÜNYADA ÜÇÜNCÜ AVRUPA'DA BİRİNCİ

Bunun ardından dünyada üçüncü, Avrupa’da birinci denize havaalanını yaptık. Şimdi de sahil yolunun trafiğini rahatlatan ve tüm Karadeniz’in beklediği bu çevre yolunu açtık. Bu 4 yatırımla Ordu iline 4 adet aort damarı açtık. Bu yol, aynı zamanda Ünye çevre yolu ile Karadeniz Sahil Yolu’nun 2. aort damarıdır.”

“BU YATIRIMLAR DEVAM EDECEK”

Şimdilik ilk etabı 1 milyar liraya mal olan, ikinci etabını da yeni dönemde başlatacağımız bu yatırım, Ordululara ve Karadenizli hemşehrilerimize hayırlı olsun. Attığımız bir imza ile başlayıp, bir eserle sonuçlanan, hayatımızı rahatlatan bu yatırımları yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.