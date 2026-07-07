Ordu'da aile katliamı kamerada: Ağabeyi, yengesi ve yeğenini kurşun yağmuruna tuttu

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşanan aile faciasında, yer anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen 61 yaşındaki M. Gülen, ağabeyi 66 yaşındaki Mehmet Gülen, yengesi 58 yaşındaki Emine Gülen ve yeğeni 39 yaşındaki Resul Gülen'in bulunduğu iş yerine geldi.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN KURŞUN YAĞDIRDI

Burada taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanında bulunan tabancayla üç aile ferdine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda Resul Gülen olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Mehmet ve Emine Gülen kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin aile bireyleriyle tartışmasının ardından peş peşe ateş açtığı, Emine Gülen'in başından vurulduğu anlar yer aldı.

Olayın ardından kaçan M. Gülen'in yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.