Donald Trump'ın Türkiye yolculuğunda 'Amerikan usulü' menü: Hamburger ve hot dog ikram edildi

Türkiye yolunda ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağında yer alan ABD'li yetkililere ABD'nin kuruluşunun 250'nci yılına özel menü çıktı. Menüde hamburger, hot dog, kahve ve tatlı bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Monica Crowley, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Türkiye'ye seyahat eden ekibin arasında yer aldı.

AMERİKAN USULÜ

Crowley seyahatte uçak içinde ikram edilen menünün içeriğini sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD'de fazlasıyla yaygın olan fast food kültürü, uçak menüsüne de yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın da fast food ve özellikle diyet cola bağımlılığı göz önüne alındığında, uçakta çıkarılan 250'nci yıl özel menüsü de oldukça makul görünüyor.

Menüde hamburger, hot dog, kahve, tatlı ve sos yer alırken patates kızartmasının olmadığı görüldü.

MİLYAR DOLARLIK UÇAKTA 15 DOLARLIK MENÜ

Öte yandan Trump'ın kullandığı "VC-25B Bridge" olarak adlandırılan geçici başkanlık uçağı da özellikleriyle öne çıkıyor. Katar tarafından ABD'ye devredilen Boeing 747-8 platformu üzerine inşa edilen uçak, kapsamlı güvenlik ve haberleşme sistemleriyle donatıldı. Dönüşüm maliyetinin 900 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Yaklaşık 1 milyar dolarlık başkanlık uçağında servis edilen menünün ise ABD'de ortalama 10 ila 15 dolar arasında satılan standart bir fast food menüsüne benzer olması dikkat çekti.

Trump seçim döneminde bir fast food zincirinde servis yaptığı anları da basına servis etmişti.

DİYET KOLA BAĞIMLISI BAŞKAN

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir kola bağımlısı olduğu biliniyor. Trump'ın günlük neredeyse 10-12 bardak kola içtiği, hatta bu kola için Oval Ofis'teki masasında özel bir zil bile bulunduğu belirtiliyor.

Trump hatta bu konudaki bağımlılığını bir adım ileri taşıyarak, kolanın çimleri kurutmasından yola çıkmış ve “kanser hücrelerini öldürebilir” düşüncesine sahip olduğunu belirtmişti.

ABD'DE HER 10 KİŞİDEN 4'Ü OBEZ

ABD'de obezite, halk sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan biri olmaya devam ediyor.

Güncel verilere göre ülkedeki yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 40'ından fazlası obeziteyle mücadele ediyor. Çocuk ve ergenlerde de obezite oranlarının yüksek seviyelerde seyretmesi dikkat çekiyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yayımladığı en güncel verilere göre, Ağustos 2021-Ağustos 2023 döneminde 20 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yüzde 40,3'ü obez, yüzde 9,7'si ise şiddetli obez olarak kaydedildi.

Aynı dönemde yetişkinlerin yüzde 31,7'sinin fazla kilolu olduğu belirlendi.

Çocuk ve ergenlerde de tablo pek iç açıcı değil.

2-19 yaş grubundakilerin yüzde 21,1'i obez, yüzde 7'si şiddetli obez, yüzde 15,1'i ise fazla kilolu olarak tespit edildi.