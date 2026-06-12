Ordu'da ineğin teptiği kadın öldü
Ordu'da otlayan hayvan otlatırken ineğin tepmesi sonucu yaralanan kadın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Alacalar Mahallesi'nde hayvanlarını otlatan Meral Kılavuz, ineğin tepmesi sonucu ağır şekilde yaralandı.
İlk olarak Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılavuz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK
53 yaşındaki Kılavuz'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)