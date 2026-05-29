Ordu'da sağanak: İş yerleri sular altında kaldı

Ordu'nun Altınordu ve Perşembe ilçelerinde dere debilerinin yükselmesi üzerine ekipler bölgede önlem aldı.

Altınordu ilçesinden geçen Civil ve Bülbül Deresi’nde yağışın etkisiyle su seviyesi hızla yükseldi. Taşkın riskine karşı ekipler bölgede güvenlik önlemleri alarak olası olumsuzluklara karşı çalışma başlattı.

Yetkililer, dere yataklarında dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.

PERŞEMBE’DE İŞ YERLERİNE SU BASTI

Perşembe ilçesi Hamidiye Mahallesi’nde bulunan Molla Deresi’nin taşması sonucu bazı iş yerleri su altında kaldı. Yağışın etkisiyle cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

Bir iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, ekiplerin tahliye ve temizlik çalışmaları devam etti.

MUHTARDAN AÇIKLAMA: “CAN KAYBI YOK, EN BÜYÜK TESELLİ BU”

Hamidiye Mahalle Muhtarı Tarık Arslantürk, bölgede yoğun yağışın etkili olduğunu belirterek, dere taşması nedeniyle bazı iş yerlerinde su baskınlarının yaşandığını söyledi.

Arslantürk, “Çok şükür can kaybı yok, önemli olan da bu” ifadelerini kullandı.

HEYELAN NEDENİYLE YOLLAR KAPANDI

Yağışların ardından Düz Mahallesi’nde meydana gelen küçük çaplı heyelanlar nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi ekipleri, kapanan yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açtı.

EKİPLER SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Bölgede su baskını, taşkın ve heyelan riskine karşı ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ederken, vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.