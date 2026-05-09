Ordulu öğretmen Avrupa’nın zirvesinde: 12 bin aday arasından birinci çıktı

Ordu’da görev yapan bir öğretmenin eğitim için verdiği mücadele, uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı. Ünye Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İngilizce öğretmeni Muhammet Aydın, dünyanın en prestijli eğitim ödüllerinden biri olarak kabul edilen Cambridge Dedicated Teacher Awards’ta, Avrupa bölge birinciliğine layık görüldü. Eğitimde fırsat eşitliği için yıllardır sahada çalışan Aydın’ın başarısı, yalnızca Ordu’da değil Türkiye genelinde gurur kaynağı oldu.

12 BİN ADAY ARASINDAN AVRUPA BİRİNCİSİ OLDU

Cambridge University Press & Assessment tarafından her yıl düzenlenen ve dünya genelinde fark oluşturan öğretmenlerin ödüllendirildiği Cambridge Dedicated Teacher Awards’ın sonuçları açıklandı. Bu yıl 126 ülkeden 12 binden fazla öğretmenin aday gösterildiği yarışmada, Avrupa kıtasının en başarılı öğretmeni Ordu’dan çıktı.

Jüri, Muhammet Aydın’ı özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara yönelik özverili çalışmaları, afet dönemlerinde sürdürdüğü eğitim faaliyetleri ve öğrencilerine verdiği ilham nedeniyle ödüle layık gördü.

Avrupa bölge birinciliği elde eden Aydın, ödül kapsamında sınıfı adına 500 sterlin değerinde kitap desteği ve özel kupa kazandı. Ayrıca Kasım 2026’da yayımlanacak yeni Cambridge ders kitaplarının teşekkür bölümünde adına yer verilecek.

“ÖĞRETMENLİK BENİM İÇİN BİR ADANMIŞLIK HİKÂYESİ”

21 yıllık öğretmenlik hayatında Türkiye’nin farklı şehirlerinde görev yapan Muhammet Aydın, öğretmenliğin kendisi için yalnızca bir meslek olmadığını söyledi. Çocukluk yıllarından itibaren öğretmen olmayı hayal ettiğini anlatan Aydın, bu mesleğe duyduğu sevginin temelinde babasının yarım kalan eğitim hikâyesinin bulunduğunu ifade etti:

“Babam zor hayat şartları nedeniyle eğitimine devam edememiş ama öğretmen olma hayalini hep içinde taşımış biri. Ben biraz da onun yarım kalan hayalini tamamlamak istedim. Öğretmenlik benim için sadece atanmış olmak değil, adanmışlık demek.”

Sakarya, Tokat, Mardin, Ankara ve son olarak Ordu’da görev yaptığını belirten Aydın, gittiği her yerde çocukların hayatına dokunmaya çalıştığını söyledi.

AFET BÖLGELERİNDE VE DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN YANINDA OLDU

Meslek hayatı boyunca sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alan Aydın, özellikle afet bölgelerinde ve eğitim imkânlarının sınırlı olduğu alanlarda gönüllü çalışmalarıyla dikkat çekti.

Bugüne kadar “Yılın Öğretmeni”, “Yılın İlham Veren Öğretmeni” ve “Hayat Boyu Genç Kategorisi Türkiye Birinciliği” gibi çok sayıda ödül aldığını belirten Aydın, Cambridge ödülünün ise kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

ŞİMDİ HEDEF DÜNYA BİRİNCİLİĞİ

Avrupa birinciliğinin ardından şimdi dünya şampiyonluğu için yarışan Muhammet Aydın, dokuz bölge finalistinden biri olarak küresel halk oylamasına katılıyor.

Sürecin artık jüri değerlendirmesiyle değil, halk oylamasıyla devam edeceğini ifade eden Aydın, “Artık sadece Muhammet Aydın değilim; Türkiye’yi ve Avrupa’yı temsil ediyorum. Bu başarıyı ülkeme armağan etmek istiyorum.” diye konuştu.

“TÜRK BAYRAĞINI EĞİTİMLE ZİRVEYE TAŞIMAK İSTİYORUM”

Bu ödülü ilk kez kişisel bir hedef için değil, ülkesini temsil etmek adına istediğini söyleyen Aydın, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu ödülün sonunda çocuklarımızın geleceği, öğretmenlerin fedakârlığı ve eğitim için verilen emek var. Mustafa Kemal Atatürk’ün biz öğretmenlere emanet ettiği nesiller için mücadele ediyoruz. Türk bayrağını eğitim alanında dünyanın zirvesine taşımayı çok istiyorum.”

“BAŞARININ TEMELİNDE ÇOK SEVMEK VAR”

Başarısının sırrının sevgi olduğunu vurgulayan Muhammet Aydın, öğrencileriyle kurduğu bağı “kalp teması” olarak tanımladı.

“Çocuklarla göz teması kurduğunuzda aslında kalp teması kurmuş oluyorsunuz” diyen Aydın, özellikle meslek lisesi öğrencileriyle çalışmanın kendisi için çok özel olduğunu söyledi.

Öğrencilerini kendi evladı gibi gördüğünü ifade eden Aydın, “Benim bütün çabam, bir çocuğun gözlerindeki ‘Ben de yapabilirim’ ışığını yakabilmek.” dedi.

OYLAMA 13 MAYIS’A KADAR SÜRECEK

Cambridge Dedicated Teacher Awards kapsamında dünya birincisini belirleyecek halk oylaması devam ediyor. Oylama süreci 13 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Yarışmanın küresel kazananı ise 2 Haziran 2026’da açıklanacak.