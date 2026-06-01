Orkun Kökçü: Erken gol bizi rahatlattı

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında A Milli Futbol Takımı, Kadıköy’de Kuzey Makedonya ile mücadele etti ve rakibini 4-0 mağlup etti.

Millilerin ilk golünü Orkun Kökçü attı.

Karşılaşmanın 2. dakikasında sağ kanattan Oğuz Aydın’ın yerden içeri çevirdiği topa penaltı noktasının sağında bulunan Orkun düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.

4. GOLÜNÜ ATTI

Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla 49. milli maçına çıkan 25 yaşındaki futbolcu 4. golünü kaydetti.

Müsabakada 11’de görev alan Orkun Kökçü 46. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.

"ERKEN GOL BİZİ RAHATLATTI"

Orkun Kökçü, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Orkun Kökçü, "Maça çok iyi başladık, rakibi önde baskıyla zorladık. Erken gol bizi rahatlattı. Üst seviyede oynadık, rahat galibiyet oldu. Bizi en iyi şekilde destekleyeceklerini biliyoruz. Biz de onları gururlandırmayı istiyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.