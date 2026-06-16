Osmaniye'de cezaevi önündeki silahlı saldırının zanlıları, kovalamaca ile yakalandı

11 Haziran günü saat 11.45 sıralarında, Osmaniye'nin Toprakkale ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde, aralarında daha önceden husumet bulunan bir kişinin izinli olarak cezaevinden çıkacağını öğrenen F.A. (25), A.Y. (33) ve G.E. (32), Adana'nın Ceyhan ilçesinden kente geldi. Şüpheliler, cezaevi önünde karşılaştıkları Y.Ş. (34), M.R.K. (22) ve A.G.'ye (32) uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

Silahlı saldırıda M.R.K. ve A.G. yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan yaralıların daha sonra taburcu edildiği öğrenildi.

KAZA YAPINCA OTOMOBİL GASBETTİLER

Saldırının ardından hızla bölgeden uzaklaşmaya çalışan şüphelilerin kullandığı aracın, kaçış sırasında kaza yaptığı belirlendi.

Araçlarının kullanılamaz hale gelmesi üzerine zanlıların, yolda durdurdukları başka bir otomobili gasp ederek kaçışlarını sürdürdükleri tespit edildi. Bu gelişme üzerine olay, silahlı saldırının yanı sıra gasp suçunu da kapsayan kapsamlı bir soruşturmaya dönüştü.

POLİS TAKİBİ SONUÇ VERDİ

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin güzergâhı belirlendi. Polis ekipleri, kent merkezine giriş noktasında bulunan Karaçay Deresi Köprüsü üzerinde gerçekleştirdikleri operasyonla 3 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin yakalanma anları ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, polis ekiplerinin aracı durdurduğu ve şüphelileri etkisiz hale getirdiği anlar yer aldı.

ARAÇTAN ÇOK SAYIDA SİLAH ÇIKTI

Yakalanan şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramalarda, dikkat çekici miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonda;

1 adet AK-47 kalaşnikof tüfek,

2 adet yarı otomatik av tüfeği,

3 adet tabanca,

12 av tüfeği fişeği,

11 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği,

21 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara incelenmek üzere el konuldu.

SORUŞTURMA 19 ŞÜPHELİYE UZANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ile jandarma ekiplerinin koordineli yürüttüğü soruşturma kapsamında, yakalanan 3 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 16 kişi daha gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahla yağma", "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ve "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından işlem yapıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 19 kişiden 10'u, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri, olayın tüm bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi. Silahlı saldırının arka planındaki husumetin nedenleri ve olayda başka kişilerin rolü olup olmadığı da yürütülen incelemeler kapsamında araştırılıyor.