Osmaniye'de el freni çekilmeyen traktör metrelerce ilerledi: Yoldan geçen sürücü durdurdu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde tamir için bir iş yerine bırakılan traktörün, el freni çekilmeyi unutuldu.

Bir süre sonra kendiliğinden hareket eden traktör, metrelerce ilerleyerek park halindeki araçların bulunduğu yöne doğru yöneldi.

KAZA YAŞANMADAN EL FRENİNİ ÇEKTİ

Durumu fark eden yoldan geçen bir otomobil sürücüsü, aracından inerek traktöre ulaştı ve el frenini çekerek durdurdu.

Muhtemel bir kazanın önüne geçen sürücünün müdahalesi sayesinde park halindeki araçlarda herhangi bir hasar oluşmazken, olayda yaralanan da olmadı.

"NE OLDUĞUNU ANLAYAMADIK"

Yaşananlara tanık olan sanayi esnafı ise ne olduğunu anlamadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Traktörün bir anda hareket ettiğini görünce ne olduğunu anlayamadık. Çok şükür, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle herhangi bir kaza yaşanmadan traktör durduruldu."