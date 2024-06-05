1899'da başlamıştı: Opel, üretimdeki 125. yılını kutluyor Alman marka Opel, bu yıl otomobil üretiminde 125. yılını kutluyor. Bu kapsamda, yeni Frontera ve yeni Grandland modellerinin halka açık ilk lansmanları düzenlenecek.

ensonhaber.com

Alman marka Opel, bu yıl otomobil üretiminde 125. yıl kutlamalarını gerçekleştirecek.

Hem binek hem de ticari araçların yer aldığı çok çeşitli ürün yelpazesiyle öne çıkan marka, 125. yıl dönümü kutlamalarına yeni Frontera ve yeni Grandland modellerinin halka açık ilk lansmanlarını düzenleyerek başlayacak.

Opel’in Tasarım Merkezi’nin (Design Centre) 60. yıl dönümü kapsamında ise markanın öncü konsept araçlarının yanı sıra Astra modelinin üretim süreci de ziyaretçilerle paylaşılacak.

Yeni modeller ilk kez halka açılacak

Yeni Opel Frontera ve Opel Granland modelleri ilk kez halka tanıtılırken, otomobil dünyasının dönüm noktalarının derinlemesine yer alacağı bir pop-up sergi de ziyaretçilerin otomobil dünyası hakkında daha kapsamlı bilgi sahibi olmasını sağlayacak.

Politika dünyasının yanı sıra Stellantis bünyesinden konuşmacıların da yer alacağı törene ek olarak Rüsselsheim’daki pek çok alanın kapıları, Opel Festivali’ne özel olarak halka açılacak.