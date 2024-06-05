2024'te Türkiye'nin tercihi yine SUV otomobiller oldu Türkiye otomobil pazarında sedandan zirveyi alan SUV modelleri, en çok tercih edilen gövde tipi olmaya devam etti.

AA & Ensonhaber

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2024'ün ilk 5 ayındaki verileri paylaştı.

Yılın ilk beş aylık döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 6 artış gösterdi. Böylece mayıs sonu itibarıyla toplamda 471 bin 743 adet sıfır araç satışı oldu.

Otomobil satışları, söz konusu dönemde yüzde 10,25 artışla 375 bin 97 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,9 düşüş 96 bin 646 adet olarak kayıtlara geçti.

En çok SUV satıldı

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz.

Asfaltın yanı sıra farklı arazi koşullarında kullanılabilen SUV (Sport Utility Vehicle - Spor Amaçlı Taşıt) otomobiller, sürüş koşulları bakımında zengin bir yelpaze sunuyor.

Türkiye'de ilk 5 ayda otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, sedan ve hatchback otomobiller takip etti.

Ocak-mayıs döneminde satılan otomobillerin yüzde 66,1'ini benzinli, yüzde 14,4'ünü hibrit, yüzde 10,5'i dizel, yüzde 8,3'ü elektrikli (tam ve uzatılmış menzil elektrikli), yüzde 0,7'si ise otogazlı araçlardan oluştu.

Otomatik şanzımanlı otomobillerin satışlardaki payı 339 bin 296 adetle yüzde 90,5 olurken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı ise 35 bin 801 adetle yüzde 9,5 olarak belirlendi.

İlk 5 ayda en çok satılan 10 SUV

1. Chery Tiggo 8 Pro - 11.331

2. Togg T10X - 11.288

3. Fiat Egea Cross - 11.204

4. Dacia Duster - 9.572

5. Chery Tiggo 7 Pro - 8.511

6. Chery Omoda 5 - 7.148

7. Peugeot 3008 - 6.432

8. MG HS - 6.201

9. Hyundai Bayon - 6.163

10. Peugeot 2008 - 6.035