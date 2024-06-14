2025 model BMW M2 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri BMW, 2025 model M2'yi tanıttı. Tasarımıyla 2 Serisi'ni andıran otomobilin özelliklerine yakından bakıyoruz.

ensonhaber.com

Alman otomobil devi BMW, düzenlediği bir etkinlikte 2025 M2 modelini resmi olarak görücüye çıkardı.

Tasarım açısından yeni 2 Serisi otomobillere benzer olan otomobil, yüksek performanslı motoru dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

3 kapılı bir yapıya sahip olan 2025 model BMW M2, özellikle sert hatlarıyla dikkat çekiyor.

Teknik detaylar

BMW'nin M serisi otomobillerinde kullandığı 3.0 litrelik motor, M2 modellerine de yerleştirildi.

Söz konusu motor, 473 beygir güç üretiyor ve manuel şanzımanda 550 Nm, otomatik şanzımanda ise 600 Nm tork değerine sahip.

Manuel vitesli versiyonun 1-100 km/s hızlanması 4,1 saniye, otomatik şanzımanlı versiyonunki ise 3,9 saniye olarak açıklandı.

Fiyatı ve çıkış tarihi

Yeni BMW M2, birkaç ay içerisinde seri üretime geçecek ve yıl sonuna doğru bayilere ulaşacak.

Otomobilin başlangıç fiyatı ise 66 bin 075 dolar olarak açıklandı.