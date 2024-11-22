2025 Volkswagen Tiguan tanıtıldı: İşte özellikleri

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Volkswagen, sevilen SUV modeli Tiguan'ın 3. neslini resmen duyurdu. Yeni Tiguan, tasarımından motoruna, iç mekanından teknolojik özelliklerine kadar birçok yenilikle geliyor.

Yeni Tiguan, MQB platformu üzerinde yükselen modern ve şık bir tasarıma sahip. Atlas ve ID.4 modellerinin tasarım çizgilerini taşıyan yeni Tiguan, daha dinamik ve çekici bir görünüme kavuşmuş.

Yeni Tiguan'da turboşarjlı 2.0 litrelik dört silindirli bir motor bulunuyor. Bu motor, 201 beygir gücü üretiyor.

Önceki modellere göre daha güçlü olan yeni Tiguan, aynı zamanda daha hafif. Daha fazla alüminyum malzeme kullanımı sayesinde araç, 77 kg civarında daha hafif hale getirildi.

YENİLENMİŞ İÇ MEKAN

Yeni Tiguan'ın iç mekanı da tamamen yenilenmiş. Şirketin elektrikli otomobillerini andıran modern ve şık bir tasarıma sahip olan iç mekanda, 10,25 inçlik bir dijital gösterge paneli ve 12,9 inçlik bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Opsiyonel olarak 15 inçlik bir ekran da sunulacak.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER

Yeni Tiguan, kablosuz şarj, şerit takip asistanı, park sensörleri, 2. seviye sürüş asistanı ve 10 hava yastığı gibi birçok gelişmiş teknolojiyle donatıldı. Ayrıca 12 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi de opsiyonel olarak sunuluyor.

FİYAT VE ÇIKIŞ TARİHİ

Volkswagen, yeni Tiguan'ın fiyatını henüz açıklamadı. Aracın önümüzdeki aylarda yollarda olması bekleniyor. Türkiye'ye ne zaman geleceği ve fiyatı ise henüz belli değil.