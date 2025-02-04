5 kapılı Suzuki Jimny yakında tanıtılacak: İşte özellikleri

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Suzuki'nin ikonik off-road modeli Jimny, yeni 5 kapılı versiyonu ile dikkat çekiyor. Ancak, 2025 emisyon sınırları nedeniyle Avrupa'ya gelmesi pek mümkün görünmüyor.

Jimny Nomade olarak adlandırılan bu yeni model, özellikle Hindistan ve Japonya gibi pazarlarda satışa sunulacak. İşte 5 kapılı Suzuki Jimny hakkında bilmeniz gerekenler!

Suzuki Jimny Nomade, klasik Jimny tasarımını korurken, 5 kapılı yapısıyla daha pratik bir kullanım sunuyor.

Ayrıca, Jimny Nomade'in arka kapıları, ön kapılara oranla daha küçük olsa da kullanım açısından yeterli genişliğe sahip. Model, off-road yeteneklerini korurken, aileler ve şehir içi kullanıcılar için daha uygun hale geliyor.

JIMNY NOMADE'İN İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

Jimny Nomade'in iç mekanı, üç kapılı versiyonla büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Merkezi bir multimedya ekranı, analog göstergeler ve fiziksel klima kontrolleri, modelin iç mekanında dikkat çeken unsurlar arasında yer alıyor.

Ancak, Japonya lansmanı için henüz yeni iç mekan görselleri paylaşılmadığından, elimizde yalnızca Hindistan'da yayınlanan görüntüler bulunuyor.

Suzuki Jimny Nomade, 1.5 litrelik benzinli motoru ile 105 beygir gücü üretiyor. Model, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçenekleriyle sunuluyor. Ayrıca, dört tekerlekten çekiş (4x4) sistemi sayesinde, off-road koşullarında etkileyici bir performans sergiliyor.

Ancak, bu atmosferik motorun emisyon değerleri, 2025 yılında yürürlüğe girecek olan yeni emisyon sınırlarına uygun değil. Bu nedenle, Jimny Nomade'in Avrupa pazarına gelmesi pek mümkün görünmüyor.

Suzuki Jimny'nin Avrupa'dan çekilmesinin temel nedeni, 1.5 litrelik benzinli motorun emisyon değerlerinin yeni düzenlemelere uygun olmaması. Ancak, Suzuki'nin bu sorunu aşmak için hibrit bir motor seçeneği sunması gündemde.

Özellikle, Swift 4x4 modelinde kullanılan 83 beygir gücüne sahip 1.2 litrelik hafif hibrit motor, Jimny Nomade için bir çözüm olabilir.

Ancak, bu motorun off-road odaklı bir model için yeterli güç sunup sunmayacağı tartışma konusu. Eğer Suzuki, Jimny Nomade'i Avrupa'ya getirmek isterse, daha güçlü ve çevre dostu bir motor seçeneği sunması gerekecek.