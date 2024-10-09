700 km menzilli yeni Tesla Model 3 satışa çıktı Tesla, Birleşik Krallık'ta yepyeni bir Model 3 satışa sundu. Otomobilin menzili ise 700 km olarak açıklandı..

Haber Merkezi

Tesla, en popüler modellerinden biri olan Model 3'ü yepyeni bir boyut kazandırarak, elektrikli araç pazarında bir kez daha çığır açtı. Şirket, 700 kilometreye varan etkileyici bir menzil sunan yeni Model 3'ü satışa sundu.

Bu yenilik, elektrikli araçların uzun yolculuklar için de güvenilir bir seçenek olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

700 KM MENZİL

Yeni Tesla Model 3, “Long Range Real-Wheel Drive” adına sahip. İsminden de anlayabileceğimiz gibi uzun menzilli arkadan itişli bir versiyon olan otomobilin menzili ise 700 km olarak açıklandı.

YENİ TESLA MODEL 3 FİYATI

Tesla Model 3, ABD’de 40-45 bin dolar civarlarında satışa sunuluyor. Ancak yeni modelin menzili, onu Mercedes-Benz EQS gibi üst seviye elektrikli modellerin seviyesine çıkarıyor.

Uzun menzilli yeni versiyonun ülkedeki fiyatı 44 bin 990 sterlin olarak açıklandı. Normalde satılan giriş seviye versiyonun fiyatı ise 39 bin 990 sterlin seviyesinde.