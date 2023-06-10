Artık yerli değil! Yeni Fiat Doblo Türkiye'de satışta Geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtılan yeni nesil 2023 Fiat Doblo'nun Türkiye lansmanı gerçekleştirildi.

Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, ülkemizde oldukça fazla tercih ediliyor.

Öte yandan, geçtiğimiz yıl tanıtılan 2023 model Fiat Doblo modelleri, artık Türkiye'de değil, İspanya'da üretiliyor.

Bu gelişme Doblo’nun artık ülkemize ithal edileceği anlamına gelirken, haziran ayında tanıtılan yeni nesil 2023 Fiat Doblo'nun Türkiye lansmanı gerçekleştirildi.

Yeni Fiat Doblo Türkiye'de

Yeni Fiat Doblo, Stellantis çatısı altındaki Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota ProCity ile aynı platformu kullanıyor.

Fiat Doblo'nun yeni neslinde benzinli, dizel ve yüzde 100 elektrikli versiyonlar yer alıyor. Ancak Türkiye'ye gelen Doblo modelleri, 100 ve 130 beygirlik BlueHDI dizel motorlarla satılıyor.

100 beygirlik 1499 cc dört silindirli BlueHDI motor ,250 Nm maksimum tork üretiyor. Bu motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebiliyor.

Aynı motorun 130 beygirlik versiyonunda ise tork 300 Nm'ye çıkıyor. Bu motorda manuel şanzımanın yanı sıra 8 ileri otomatik şanzıman seçeneği de mevcut.

İç mekana baktığımızda, gösterge ekranı her ne kadar analog olarak tercih edilse de orta konsola yerleştirilen 8 inç boyutlu dokunmatik bilgi-eğlence ekranı; navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor.

Elektronik park freni ile döner buton şeklindeki vites, yeni nesil Doblo'ya farklı bir hava kazandırıyor.

Yeni Fiat Doblo Türkiye fiyat listesi

Doblo Cargo Standart 1.5 100 HP MT - 509.900 TL

Doblo Cargo Maxi 1.5 100 HP MT - 544.900 TL

Doblo Combi Easy 1.5 100 HP MT - 644.900 TL

Doblo Combi Urban 1.5 130 HP MT - 694.900 TL

Doblo Combi Urban 1.5 130 HP AT - 764.900 TL

Doblo Combi Premio Plus 1.5 130 HP AT - 809.900 TL