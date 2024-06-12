Avrupa Birliği kararını açıkladı: Çinli otomobillere ek vergi geliyor Avrupa Birliği, Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik ek vergi kararını açıkladı. Çin'de üretilen elektrikli otomobillerin üye ülkelere ithalatında 4 Temmuz'dan itibaren yüzde 38,1'e varan oranlarda ilave vergi uygulanacak.

AA & Ensonhaber

Son zamanlarda Çinli otomobil üreticilerinin yükselişi, bazı ülkeleri rahatsız etmeye başladı. Avrupa Birliği (AB), Çinli markalara ek vergiler getirerek bu yükselişi engellemek istiyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Joe Biden, Çinli elektrikli araçlara uygulanan yüzde 25’lik vergiyi yüzde 100’e çıkarmış ve bazı ek masraflar getirmişti.

AB yeni vergi kararını açıkladı

AB Komisyonu'nun, Çin'in elektrikli otomobil üretimine sağladığı devlet sübvansiyonlarına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında yeni tedbirler devreye aldı.

Komisyon, alacağı tedbirleri ve ithal edilen ürünlere uygulanacak geçici ek gümrük vergisi kararını açıkladı.

4 Temmuz'da ek vergi geliyor

Bu kapsamda, Çin'den elektrikli araç ithalatında uygulanacak geçici dengeleyici vergilerin seviyesini duyurma kararı alındığı ifade edilen açıklamada, Çinli yetkililerle yapılan görüşmelerde etkili bir çözüm sağlanamaması halinde bu geçici vergilerin 4 Temmuz'dan itibaren bütün üye ülke gümrüklerince uygulanmaya başlanacağı, geçici vergilerin daimi vergi kararı yürürlüğe girene kadar da devam edeceği bilgisi verildi.

Açıklamada, Çin firmaları arasında yer alan BYD'ye yüzde 17,4, Geely'e yüzde 20, SAIC'e yüzde 38,1 oranında ilave vergi uygulanacağı belirtildi.

İş birliği yapan düşük vergi ödeyecek

Ayrıca, soruşturma sürecinde AB ile iş birliği yapan Çin'deki diğer elektrikli otomobil üreticilerinin yüzde 21 vergiye tabi tutulacağı, iş birliği yapmayan diğer elektrikli otomobil üreticilerinin de yüzde 38,1 ilave vergi ödeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Komisyonun soruşturma bulgularını görüşmek ve belirlenen sorunları Dünya Ticaret Örgütü ile uyumlu bir şekilde çözmek için Çinli yetkililerle iletişime geçtiği belirtildi.

Tesla'ya istisna

Tesla'nın Çin'de de üretim yaptığı anımsatılan açıklamada, bu firmaya bireysel olarak hesaplanacak bir vergi oranı uygulanabileceği, bu aşamada seçim yapılmayan ve Çin'de üretim gerçekleştiren diğer şirketlerin de özel durumlarının değerlendirilmesinin talep edilebileceği bildirildi.

Çinlilerin yükselişi sürüyor

AB'de satılan elektrikli araçlar içinde Çin markalarının payı 2019'da yüzde 1'in altındayken, son dönemde yüzde 8'e ulaştı. Bu oranın, önlem alınmaması halinde hızlı artışını sürdüreceği belirtiliyor.

Avrupa'ya elektrikli araç ihracatı 2023 yılında 10 milyar euroya yaklaşan Çin'in benzer segmentlerdeki elektrikli otomobil fiyatları Avrupa'da üretilen modellerin yüzde 20 altında seyrediyor.

Çin'de, BYD, SAIC ve Geely gibi markalar ile Tesla ve farklı Avrupa şirketlerinin üretimi bulunuyor.

Avrupa'daki üreticiler de Çin yapımı modellerin iç pazarlarında hakimiyet kurmasından rahatsızlık duyuyor.

Karar öncesinde AB, Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara yüzde 10 vergi uyguluyordu. Beklenti, bunun yüzde 25 seviyesine yükseltilmesi yünündeydi. Açıklanan son vergi oranları yürürlükteki yüzde 10'un üzerine eklenecek.

Türkiye de benzer bir karar almıştı

Türkiye de yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunması ile ülke içinde yatırımların özendirilmesi amacıyla Çin menşeli benzinli ve hibrit binek otomobillere ithalat değerinin yüzde 40'ı seviyesinde ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar vermişti.