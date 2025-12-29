BMW, sevilen coupe-SUV modeli X4'ü emekliye ayırıyor: İşte yerine gelecek model

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alman otomotiv devi BMW, sevilen coupe-SUV modeli X4'ün içten yanmalı versiyonunu emekliye ayırarak yerine tamamen elektrikli bir halef getirmeyi planlıyor.

Casus fotoğraflar ve sızıntılara göre 2026 yılında üretilmesi beklenen yeni iX4, markanın geleceğini temsil eden Neue Klasse platformu üzerine inşa edilecek.

MODERN TASARIM VE TEKNOLOJİK İÇ MEKAN

Yeni model, ince farları ve küçültülmüş böbrek ızgaralarıyla 1970'lerin tasarım diline modern bir yorum getirirken, eğimli tavan çizgisiyle şık bir fastback silueti sunacak.

İç mekanda ise 17,9 inçlik merkezi ekran ve panoramik iDrive sistemi gibi minimalist ve yüksek teknolojiye sahip detayların iX3 modelinden miras alınması bekleniyor.

800 KİLOMETRE MENZİL SUNACAK

Teknik tarafta 800 Volt mimarisine sahip olması beklenen araç, 108 kWh kapasiteli devasa bataryasıyla 800 kilometrenin üzerinde bir menzil vadedecek.

400 kW DC şarj desteği sayesinde bataryanın yüzde 10'dan yüzde 80 doluluk oranına ulaşması sadece 20 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleşecek.

ÇIKIŞ TARİHİ

Lansman döneminde 470 beygir güç üreten çift motorlu iX4 50 xDrive versiyonunun tanıtılması, ilerleyen dönemlerde ise arkadan itişli seçeneklerin aileye katılması öngörülüyor.

BMW iX4'ün 2026 yılının ikinci yarısında sahneye çıkması ve kasım ayında seri üretime girmesi planlanıyor.